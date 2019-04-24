«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: котировки на матч 31-го тура АПЛ

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Встреча начнётся сегодня, 24 апреля, в 21:45 мск.



По оценке букмекеров, больше шансов победить у команда Унаи Эмери: поставить на её победу можно с коэффициентом 2.50. Это примерно 38% вероятности. Сделать ставку на «Вулвз» можно за 2.80 (34%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (28%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.85. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.95. Вероятность того, что забить смогут и те, и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков. У «Вулверхэмптона» 48 очков и 10-я строчка.