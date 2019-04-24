«Ростов» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 19:00 мск.



Вероятность победы гостей аналитики оценили коэффициентом 2.60. Это соответствует вероятности 36%. Поставить на успех ростовчан можно с коэффициентом 3.20 (30%). Сделать ставку на ничью можно за 2.80 (34%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.70, на ТМ 2,5 гола — за 1.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.25. За 1.58 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 0:0 (коэффициент 5.50).



«Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Ростов» (35) — на 8-м месте.



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