«Ахмат» — «Краснодар»: аналитики оценили шансы команд в матче 25-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РПЛ «Ахмат» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 19:00 мск.



Шансы гостей выиграть оценили коэффициентом 2.15. Это соответствует вероятности 43%. Поставить на успех «Ахмата» можно с коэффициентом 3.50 (28%). Сделать ставку на ничью можно за 3.25 (29%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.20, на ТМ 2,5 гола — за 1.67. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. За 1.80 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



«Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Ахмат» (33) — на 9-м месте.



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