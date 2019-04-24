«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19.



Ставка: победа «Манчестер Сити» в 1-м тайме за 1.93.



«Мы так долго ждали этого матча, и теперь он превратится в непонятно что. С одной стороны – дерби, для Сульшера это невероятное событие, как и для всего Манчестера. С другой стороны, в этом городе, в его красной половине, прекрасно понимают, что надо не дать «Ливерпулю» выиграть чемпионство, а значит, освободить дорогу для «Сити». Это крайне любопытно.



Я бы обратил внимание на то, что три матча подряд «Сити» забивал первым и выигрывал первый тайм. В матчах между «Юнайтед» и «Сити» примерно такая же ситуация. Я думаю, что сейчас сил, задора и огня у «Сити» хватит для бурного старта. Что происходит с «Юнайтед», вы все видите сами. Поэтому победа «Манчестер Сити» в первом тайме, я думаю, в этом дерби должна случиться», — сказал Казанский.



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