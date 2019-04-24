«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» в 25-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» как минимум в 2 мяча за 2.80.



«Зенит» провёл очень яркий матч против «Краснодара», почувствовал вкус победы над сильным соперником. Много забили зенитовцы и теперь в хорошем настроении должны завершить сезон на мажорной ноте. У них очень глубокий состав. У Семака большой выбор исполнителей в середине поля, в группе атаки. Не думаю, что как-то скажется на игре «Зенита» эмоциональный матч в Краснодаре.



Видно, что Дзюба снова в ударе, отлично себя чувствует. Думаю, он и «Динамо» забить должен, тем более не раз это делал, играя за «Спартак», да и за «Зенит» тоже.



«Динамо» играет в футбол. А в матче с «Зенитом» это может стать проблемой. У петербуржцев просто лучше состав, исполнители более мастеровитые. Это и скажется в предстоящем матче, на мой взгляд.



Так что здесь беру победу «Зенита» с форой (-1,5)», — сказал Титов.