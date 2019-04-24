«Ростов» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч 25-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 24 апреля. Начало — в 19:00 мск.



Ставка: «Ростов» ударит в створ ворот меньше 4 раз за 2.01.



«Ростов» прилично замедлился, в трёх предыдущих турах одержана лишь одна победа (2:1 над «Спартаком»). Поражения от «Уфы» и «Оренбурга» трудно считать приемлемым результатом для претендента на топ-5. В результате жёлто-синие потеряли шестую строчку и опережают идущий девятым «Ахмат» всего на два балла.



В случае поражения о попадании в еврокубки через РПЛ можно будет забыть: календарь непростой, конкурентов много, да и «Спартак» задел увеличил. У жёлто-синих, впрочем, остаётся вариант с Кубком России, где их ждёт ответный матч против «Локомотива». Ну а пока — очная встреча в чемпионате.



«Локомотив» по весне в полном порядке. Качество игры сразу после возобновления сезона было совсем хилым, но в апреле команда добавила. Красиво разобралась с «Ахматом» в Грозном, не проиграла «Зениту» и ЦСКА. При этом второй тайм дерби провела очень крепко и создала больше остроты даже до травмы Дивеева.



«Железнодорожники», пожалуй, выглядят лучше, зато у «Ростова» своё поле. Самый очевидный вариант — ничья за 2.95. В последнее время очные встречи получаются плотными — вот уже восемь матчей подряд вне зависимости от турниров случается либо ничья, либо победа в один мяч.



Проверим ИТМ 4 удара «Ростова» в створ за 2.01. Норма подопечных Валерия Карпина по сезону — 3,75 попадания, а защита «Локо» постепенно набирает обороты. Игра должна получиться закрытой, а потому работы у Гилерме вряд ли будет больше обычного.



Возьмём и ТМ 5,5 ЖК за 1.72. Судит не самый строгий Виталий Мешков (77 «горчичников» за 16 встреч сезона РПЛ), выдававший более пяти карточек меньше чем в трети случаев (5-11). Команды не самые грубые (4,25 предупреждения на двоих), так что шансы на проход неплохи».

«Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Анжи». Прогноз на матчи РПЛ Четыре ставки на матчи «железнодорожников» и «армейцев».