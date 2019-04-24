«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«АПЛ выкатывает на финишную прямую. В конце весны нас ждут интересные и сладкие матчи, и лакомый кусочек — манчестерское дерби.



Я не знаю, на кого ставить. Вроде бы правильнее во всех смыслах отдать предпочтение «горожанам», которые после вылета из Лиги чемпионов должны сосредоточиться на выигрыше титула на внутренней арене. Но уж слишком разгромно и обидно проиграл «Юнайтед» на днях «Эвертону».



Мне кажется, что мотивация будет главным фактором команды Сульшера в этом матче. Если они с ней правильно справятся, переосмыслят это поражение и оседлают эту мотивацию, то смогут против более грозного соперника сыграть в большую силу, чем это представляется сейчас.



Но всё равно я отдам предпочтение команде Гвардиолы. Мне кажется, что здесь верная ставка «обе команды забьют», но победа «Сити» кажется более вероятной. Мой прогноз – 2:1 в пользу «Сити». Я даже попробую предсказать, что преимущество в счёте по ходу матча будет достигать двух мячей, но «МЮ» в концовке всё-таки свой гол забьёт», — сказал Казаков.