«Вердер» — «Бавария»: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Вердер» — «Бавария» в полуфинале Кубка Германии сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Везерштадион» в Бремене.



Ставка: выход «Вердера» в финал за 4.92.



«Такой матч, когда нужно рисковать. Такое нечасто бывает. Проход «Баварии» не стоит практически ничего — 1.18, проход «Вердера» — почти 5. Линия — это лишенная эмоций сухая статистика. Конечно, она не в пользу «Вердера»: в последний раз команда выигрывала дома у «Баварии» больше 10 лет назад. Но сейчас особенный случай. Во-первых, «Бавария» наконец обосновалась на первом месте, так что вряд ли кубок является приоритетом, в отличие от «Вердера». Кроме того, команды только что играли в чемпионате. «Бавария» создала кучу моментов, но выиграла всего в один мяч, и это при том, что «Вердер» играл в меньшинстве. Конечно, это добавит «Вердеру» уверенности. Плюс своё поле. Короче говоря, надо рисковать», — сказал Черданцев.