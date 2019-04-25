«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 25-го тура РПЛ

Телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: команды забьют меньше 3 голов за 1.70.



«У москвичей есть определённые кадровые потери, которые могут сильно им осложнить жизнь в грядущем матче. Из-за травм и повреждений различной степени сложности могут не сыграть Николай Рассказов, Зе Луиш и Луис Адриано. Такие потери могут сказаться и на действиях в обороне, и на атакующем потенциале.



Ещё очень интересно, что главный тренер «Спартака» ещё в этом сезоне тренировал «Арсенал». Встреча для специалиста должна получиться крайне принципиальной. К тому же наставник должен хорошо знать сильные и слабые стороны своей бывшей команды.



«Спартак» часто испытывает проблемы в выездных матчах. «Арсенал» же не позволяет в последних турах соперникам действовать результативно. Поэтому всё наталкивает на то, что не стоит ждать обилия голов. Исходя из этого, ставлю на тотал меньше 2,5», — сказал Шнякин.