«Арсенал» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.77.



«Потери очков у конкурентов в минувшем туре приблизили «Спартак» к зоне Лиги чемпионов. Три балла до идущего третьим «Краснодара» и четыре до «Локомотива» — рабочая ситуация. Но только при условии, что красно-белые реально добавят в качестве игры. Сомнительные удаления соперников и травмы при отсутствии замен не будут длиться вечно.



Благо что «Арсенал» сейчас в полнейшем порядке. Ни одного поражения в семи весенних турах Российской Премьер-Лиги — это мощно. Более того, туляки на указанном отрезке пропустили всего один мяч, хотя ещё в марте потеряли основного вратаря Михаила Левашова. Впечатляет.



С атакой у «канониров» дела похуже, но результаты всё равно замечательные. После победы над встрепенувшейся «Уфой» (2:1) удалось догнать «Ростов». До зоны еврокубков осталось всего четыре очка, да и в Кубке России шансы на выход в финал имеются. Подопечные Игоря Черевченко заслужили реальную возможность заскочить в Лигу Европы.



Вроде бы шансы Тулы на победу как минимум не меньше. Но возвращение Фернандо и Ещенко может благотворно повлиять на гостей. Бразилец довольно средне отбегал свои 70 минут в игре с «Енисеем», пару раз пробил выше ворот со штрафных. На весь матч он пока не готов, зато перевод на позицию «десятки» позволяет меньше заниматься беговой работой.



Исходим из того, что Фернандо будет набирать форму через матчи (прежде такое случалось неоднократно) и проведёт на поле 60-70 минут. Повышенная опасность при стандартах и несколько хороших передач должны помочь красно-белым забить. Совсем не факт, что этого хватит для победы, но П2 с нулевой форой за 1.77 и гол «Спартака» в первом тайме за 2.11 смотрятся нормально.



Также проверим П2 по угловым за 2.15. «Канониры» вряд ли будут играть первым номером, так что при равном счёте территория отойдёт гостям. Красно-белые плохо превращают контроль мяча в остроту, а потому хозяев подобный расклад устроит. В теории это повышает риск угловых у ворот Тулы».

«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: красно-белые обложат штрафную туляков У «канониров» ни одного поражения в семи весенних турах российской Премьер-Лиги.