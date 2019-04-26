«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун»: котировки на матч 36-го тура АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Ливерпуль» и «Хаддерсфилд Таун». Встреча начнётся сегодня, 26 апреля, в 22:00 мск.



Шансы победить команды Юргена Клоппа аналитики оценили коэффициентом 1.07. Это примерно 89% вероятности. Сделать ставку на «Хаддерсфилд» можно за 30.00 (3%). На ничейный исход предлагается коэффициент 12.00 (8%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.20. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 3.90. Вероятность того, что забить смогут и те, и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.45. За 1.48 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа хозяев со счетом 3:0 (коэффициент 6.50).



«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 88 очков. У «Хаддерсфилда» 14 очков и 20-я строчка. Команда потеряла шансы сохранить место в элитном дивизионе.