«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся 26 апреля в 22:00 мск.



Ставка: «Ливерпуль» победит и не пропустит за 1.61.



«Я думаю, что здесь всё очень просто. «Хаддерсфилд» — команда, которая находится на самом дне турнирной таблицы, у коллектива 7 поражений подряд, на выезде абсолютный ад: только 1 победа, и то она была уже очень давно – в ноябре. Поэтому я здесь не вижу вообще никаких шансов для «терьеров» против команды, которая отлично движется по дистанции чемпионата и претендует на титул. У «Ливерпуля» всего 10 пропущенных мячей в 17 домашних матчах в рамках Премьер-лиги. В общем, я бы в этой встрече заиграл победу «Ливерпуля» с сухим счётом», — сказал Казанский.



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