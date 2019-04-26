«Аугсбург» — «Байер»: котировки на матч 31-го тура Бундеслиги

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Аугсбург» и «Байер». Встреча начнётся сегодня, 26 апреля, в 21:30 мск.



Шансы гостей победить аналитики оценили коэффициентом 1.65. Это примерно 57% вероятности. Сделать ставку на «Аугсбург» можно за 4.50 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.70 (22%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.40. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.70. Вероятность того, что забить смогут и те, и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.45. За 2.50 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 9.00).



«Байер» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. У «Аугсбурга» 31 очко и 14-я строчка.