«Интер» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«К сожалению, матч начисто лишен спортивной интриги, так как «Ювентус» только что стал чемпионом, поэтому играть этот матч до его начала не рекомендую. Во-первых, непонятно, в каком составе выйдет играть «Ювентус». Будет ли он играть? Да, это дерби Италии, да, всем известна интрига противостояния между командами, но сумеет ли «Ювентус» настроиться на ничего не значащий с турнирной точки зрения матч? Не знаю.

Никто не знает, потому и играть этот матч можно только в онлайне, когда будет по первым минутам понятно, какие задачи приедет решать в этом матче 8-кратный подряд чемпион Италии и в каком составе. Ставки на этот матч — пальцем в небо», — сказал Черданцев.