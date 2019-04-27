«Интер» — «Ювентус»: эксперты назвали фаворита матча 34-го тура Серии А

В матче 34-го тура итальянской серии А сыграют «Интер» — «Ювентус». Встреча состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 21:30 мск.



Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 38%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.90 (33%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.20 (29%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.12. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.72. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.83. За 1.87 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.00).



За 5 туров до конца чемпионата «Ювентус» уже обеспечил себе 1-е место, набрав 87 очков. У «Интера» 61 очко, команда находится на 3-й строчке в турнирной таблице.

«Интер» — «Ювентус». Прогноз: туринцы подложат свинью заклятому сопернику «Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.