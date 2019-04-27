«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 35-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Барселона» — «Леванте». Встреча состоится в субботу, 27 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 мяча за 1.88.



«Безусловно, в этом матче должно состояться долгожданное по этому сезону чемпионство «Барселоны». Все понимали, только вопрос времени, когда же оформят чемпионство каталонцы. Даже играя не основным составом, с выходом Месси только во втором тайме, «Барселона» разобралась с «Алавесом». Важная победа. Но, думаю, сейчас все мысли игроков «Барселоны» — о предстоящих встречах с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.



Но надо решить задачу — завоевать титул дома, об этом сказал Серхио Бускетс после игры с «Алавесом». Думаю, «Барса» благополучно задачу решит. «Леванте» соперник подходящий. В последних 10 матчах одержал только одну победу, обыграв в последнем туре «Бетис». «Леванте» за счет этого чуть-чуть отдалился от зоны вылета. Интересно, что в прошлом сезоне в статусе чемпиона «Барселона» проиграла «Леванте» — 4:5.



«Леванте» очень много пропускает. Больше пропустил только «Райо», замыкающий турнирную таблицу. Голы быть должны. Не сомневаюсь, что «Барса» сыграет основой, ведь первый матч с «Ливерпулем» только в среду.



На мой взгляд, здесь имеет смысл сыграть «индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 мяча» за 1,88. Либо можно рассмотреть «победу «Барселоны» через тотал больше 3,5 мяча». С «Леванте» всегда получаются результативные матчи. «Леванте» еще и забивает регулярно».

«Барселона» — «Леванте». Прогноз: гости щедро отоварят чемпионов по ногам Последняя игра каталонцев перед битвой с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.