«Локомотив» – «Енисей»: прогноз Евгения Ловчева на матч 26-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Локомотив» – «Енисей». Игра состоится 28 апреля. Начало — в 14:00 мск.



Ставка: победа «Локомотива» всухую за 1.87.



«Локомотив» в начале сезона выглядел неважно, казался такой уже старой командой, не способной добиваться больших целей. Потом пошли внутриклубые конфликты, известная история с Фернандешом. Но потом случились перемены в руководстве клуба. Пришел умный человек — Василий Кикнадзе, который был очень правильно настроен на общение с футболистами, тренером.

И это дало плоды. Сейчас «Локомотив» на великолепном ходу, занимает вторую строчку в турнирной таблице и, думаю, ее уже не отпустит. Мне представляется, что с «Енисеем» «железнодорожники» не испытают никаких проблем», — сказал Ловчев.