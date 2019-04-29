БК «Фонбет» завоевала премию Effie Awards Russia 2019

Букмекерская компания «Фонбет» получила престижную премию Effie Awards Russia в категории «Развлечения. Культура. Спорт». Серебряную награду вручили за эффективность рекламной кампании «Если ты ждал знак – это он!» к чемпионату мира по футболу в России. Золото не получил никто. Церемония награждения прошла 24 апреля в Москве.



Основным мотивом кампании стала идея знаков, которые окружают зрителя и побуждают его сделать первую ставку. Аудитория находила отсылки к футболу в повседневных вещах: газонный куст в виде футбольного мяча, тень от тренажера в виде кубка, следы автомобильных шин в виде счёта матча.

БК «Фонбет» реализовала идею со знаками без использования образа человека. Знаки в рекламе существуют сами по себе, а зритель за ними наблюдает. Так получилась тень в форме кубка в тренажёрном зале, счёт 1:1 на асфальте от дрифтующей машины. Всего было снято 2 ролика, в каждом по 5 знаков. Пятый знак в каждой истории – это бесплатная ставка номиналом 5000 рублей, которую «Фонбет» предлагал новым клиентам. Эта идея обеспечила соответствие рекламной кампании федеральному закону.

На телевидении ролики показывали в трансляциях ЧМ-2018 на Первом канале и «России 1», эксклюзивные контракты заключили со спортивным радио «Спорт ФМ», крупнейшими российскими спортивными СМИ в интернете и несколькими печатными изданиями. Также в рамках кампании «Фонбет» запустил серию коротких роликов на телевидении с футболистами сборной России.



Чтобы новые пользователи разобрались с механизмами ставок, «Фонбет» запустила отдельный сервис «Фонбет.Прогнозы». В нём можно было зарегистрироваться по номеру телефона, а для ставки не нужно было вносить деньги на счёт. Пользователи ставили на матчи чемпионата мира: за правильные прогнозы начислялись баллы, которые потом обменивались на бесплатные ставки. За первую неделю в сервисе зарегистрировались 65 тыс. пользователей, которые оставляли по 25 тыс. прогнозов на каждый матч ЧМ.

Кампания «Если ты ждал знак – это он!» перевыполнила KPI по числу новых клиентов и депозиторов, количеству скачиваний приложений «Фонбет», увеличению узнаваемости бренда.

Effie Awards вручается каждый год за самые эффективные рекламные кампании. Вручение премии проводится с 1968 года в 52 странах мира. Все заявки на Effie Awards Russia оценивались по четырём критериям: стратегический вызов и цели, идея, воплощение идеи, результаты кампании. В состав жюри входят профессиональные маркетологи, стратеги, аналитики и руководители компаний.