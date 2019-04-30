«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 31 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Тоттенхэма» + обе забьют за 4.60.



«Между прочим, «Аякс» — первая команда, победившая «Реал» и «Ювентус» в одном сезоне еврокубков. А также первая команда, которая прошла два раунда плей-офф Лиги чемпионов, не сумев выиграть первый матч дома.



«Шпоры» выиграли восемь из последних 10 домашних игр Лиги чемпионов, включая последние четыре, но они потеряли свой идеальный домашний рекорд на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», когда «Вест Хэм» взял три очка в АПЛ в минувшие выходные.



Я ожидаю, что «шпоры» поедут в Амстердам с преимуществом, но эта молодая голландская команда найдет свои шансы и забьет. Победа «Тоттенхэма» + обе забьют».

«Тоттенхэм» — «Аякс». Прогноз: последняя глава сказки ещё впереди «Аякс» не проигрывает в восьми гостевых матчах Лиги чемпионов.