«Арсенал» — «Валенсия»: котировки на матч 1/2 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Валенсия». Встреча в Англии начнётся 2 мая в 22:00 мск.



Сделать ставку на победу англичан можно за 1.97. Это примерно 49% вероятности. Поставить на испанский клуб можно с коэффициентом 4.05 (24%). На ничью предлагается коэффициент 3.50 (27%).



Вероятность того, что в финал по итогам двух матчей пройдет «Арсенал», аналитики оценили коэффициентом 1.65 (56%). Поставить на «Валенсию» можно за 2.25 (44%).



Сделать ставку на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.92. На ТМ 2,5 мяча можно поставить за 1.88. С коэффициентом 1.77 можно поставить на то, что забьют обе команды.



По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт матча, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



Ответный матч в Испании состоится 9 мая.