«Арсенал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Арсенал» — «Валенсия» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: тотал 2-3 гола за 1.93.



«В этой паре безусловного фаворита нет. «Валенсия» через чемпионат уже вряд ли пробьётся в Лигу чемпионов, поражение от «Эйбара» в последнем туре — очень болезненный удар. Остаётся единственный вариант – только победа в Лиге Европы. Кевин Гамейро может выиграть Лигу Европы с тремя разными командами. До этого он уже побеждал с «Севильей» и «Атлетико» и вот сейчас на пути к заветному трофею уже с «Валенсией».



«Арсенал» чудовищно выглядел в последних матчах. Пропустил девять мячей за три игры – это очень много. Но мы знаем, что по этому сезону «Арсенал» дома играет очень хорошо, достаточно качественно и результативно. «Арсенал» абсолютно по праву вышел в четвертьфинал. Что придумает Унаи Эмери, а он прожжённый, опытный боец в двухраундовых противостояниях, это будет любопытно.



«Валенсия», разумеется, будет играть от соперника и ловить свой шанс в контратаках. У «Валенсии» быстрое нападение, где есть Гонсало Гедеш, Гамейро, Родриго может неприятности доставить. Поэтому фаворита в этой паре нет. Я практически не сомневаюсь, что всё решится в ответном матче на «Месталье». А на стадионе «Арсенала» может быть всё что угодно. Напрашивается вариант «обе забьют» – у «Арсенала» оборона дырявая, но и сами лондонцы редко когда дома не забивают. Поэтому вариант «обе забьют» можно рассмотреть. Но мне нравится на эту игру тотал 2-3 гола в матче с неплохим коэффициентом 1.94.



Теоретически можно представить ничью 1:1 либо 2:1 в пользу какой-то из команд. Кто знает, может, «Арсеналу» удастся сыграть так же, как с «Наполи», и добиться комфортного для себя результата, выиграв 2:0. Или «Валенсия» сыграет качественно в обороне и увезёт победу 2:0 c Лондона. Всё что угодно может быть, но вариант «2-3 гола в матче» мне нравится. Это нравится мне, а нравится ли вам – решаете только вы».