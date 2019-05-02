Букмекеры оценили шансы камбэка «Ливерпуля» с 0:3 в матче с «Барселоной» в ЛЧ

В первом матче 1/2 финала «Барселона» разгромила на своём поле «Ливерпуль» со счётом 3:0. Два мяча на счету Лионеля Месси, еще один добавил Луис Суарес.



Букмекеры оценили шансы на то, что в ответной встрече англичане смогут совершить камбэк и пройти в финал турнира, коэффициентом 12.00. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, что у команды Юргена Клоппа не получится отыграться, а в финал пройдет «Барселона», можно с коэффициентом 1.03 (92%).



По оценке экспертов, испанский клуб — фаворит Лиги чемпионов после первых полуфинальных матчей. Ответная встреча в Ливерпуле пройдёт 7 мая. Начало — в 22:00 мск.



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