Эксперты оценили шансы «Айнтрахта» и «Челси» выйти в финал Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью 1:1. На гол Луки Йовича англичане ответили точным ударом Педро Родригеса.



Поставить на то, что английский клуб по итогам двухматчевого противостояния выйдет в финал, можно с коэффициентом 1.28. Это соответствует вероятности 73%. Перед первым матчем поставить на лондонский клуб можно было за 1.40.



Шансы «Айнтрахта» выйти в финал эксперты оценили коэффициентом 3.60 (27%, был 3.00).



Ответный матч состоится в Англии 9 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. Финал Лиги Европы пройдёт 29 мая в Баку.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»