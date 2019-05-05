«Лацио» — «Аталанта»: букмекеры назвали фаворита матча 35-го тура Серии А

В матче 35-го тура Серии А сыграют «Лацио» — «Аталанта». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16:00 мск.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.22. Это соответствует вероятности 42%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.05 (31%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.60 (27%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.65. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.22. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.55. За 2.30 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 7.00).



«Аталанта» занимает 4-е место в чемпионате, набрав 59 очков. «Лацио» (55) — на 8-м месте в турнирной таблице.