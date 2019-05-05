«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед»: котировки на матч 37-го тура АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ сыграют «Хаддерсфилд» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16:00 мск.



Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.30. Это соответствует вероятности 72%. Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 9.75 (10%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 5.25 (18%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.25. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.05. За 1.70 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа подопечных Сульшера со счетом 2:0 (коэффициент 5.50).



«МЮ» занимает 6-е место в чемпионате, набрав 65 очков. «Хаддерсфилд» (14) — на 20-м месте в турнирной таблице, команда уже лишилась шансов на спасение.