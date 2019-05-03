Александр Шлеменко – Вискарди Андраде: прогноз Романа Мазурова на бой ММА

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой ММА RCC 6 Александр Шлеменко (Россия) – Вискарди Андраде (Бразилия), который состоится 4 мая.



Ставка: ТМ 2,5 раунда за 1.78.



«Александр «Шторм» Шлеменко – это наша легенда. Бывший чемпион организации Bellator. В последнее время Шлеменко, к сожалению, выступает не по-чемпионски. Мы помним его три поражения подряд от Анатолия Токова, Гегарда Мусаси и некого бразильца Бруну Силвы. Ну а затем Александром был уничтожен Йонас Билльштайн. Кстати, а кто это такой? Шлеменко заявил, что будет в оптимальной форме к поединку с Андраде.



Оппонент Шлеменко — человек, имя которого, наверное, сделало бы его лучшим другом Конора Макгрегора, или моим в пятницу вечером, Вискарди Андраде провёл несколько поединков в UFC. Кстати, дрался там весьма неплохо. Например, победил нашего Гасана Умалатова. Ну а уже затем стал выступать в других организациях. У него примерно равное количество побед нокаутом, сабмишеном и решением судей. То есть это достаточно разносторонний боец.



В чём я вижу главную опасность для Александра Шлеменко? В том, что он является играющим тренером. Ведь помимо того, что он тренируется сам, так ещё и тренирует многих своих подопечных. Отсюда возникает вопрос: вот это совмещение идёт ли на пользу? До поры до времени казалось, что да. Сейчас мы видимо, что, наверное, надо что-то менять. Но давайте представим себе, что Александр Шлеменко сейчас действительно в оптимальной форме, а Вискарди Андраде тоже неплох. Поэтому при прочих равных предпочтение отдам нашему «Шторму». Считаю, что Александр Шлеменко будет небольшим фаворитом в этом противостоянии, и он всенепременно победит».