«Ньюкасл Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Ньюкасл Юнайтед» – «Ливерпуль». Начало встречи 4 мая 2019 года запланировано на 21:45 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой "-1" за 1.60.



«Понятно, что красные будут держать в уме ответный матч Лиги чемпионов с «Барселоной», но у них нет машины времени. Потому двигаться придётся поступательно — выиграть в Ньюкасле и увеличить давление на «Манчестер Сити», а уже потом думать о вторнике.

«Сороки» проиграли только одну из последних шести домашних встреч АПЛ с красными и не сдадутся без боя, но класс и злость гостей должны сказаться. Возьму победу «Ливерпуля» с форой "-1" за 1.60».