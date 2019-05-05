«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 36-го тура Примеры «Реал М» — «Вильярреал». Встреча начнётся сегодня, 5 мая, в 17:15 мск.



Ставка: «Вильярреал» победит с форой "+1" за 1.80.



«Товарищеский матч для «Реала» и важный — для гостей, которые еще не спаслись от вылета. У «Вильярреала» неудачное расписание на концовку: один домашний матч и два на выезде с командами из зоны Лиги чемпионов, причем «Хетафе» в последнем туре, скорее всего, нужны будут ценные лигочемпионские очки.

«Реал» доигрывает сезон, и очевидно, что Зидан будет сильно обновлять команду, поэтому сейчас, когда никаких задач перед «Реалом» не стоит и команда играет через пень колоду, возможно, имеет смысл рискнуть, ну и как минимум играть гостей с форой, потому что у них нет других вариантов, кроме как выходить на матч и биться за очки», — сказал Черданцев.