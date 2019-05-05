«Хаддерсфилд» — «Ман Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 5 мая 2019 года запланировано на 16:00 мск.



Ставка: победа «МЮ» с форой «–1» за 1.55



«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть в последних четырёх встречах, но я не думаю, что неудачная серия продлится. «Терьеры» забили только девять голов в домашних матчах АПЛ. Это не просто мало, а вообще никуда не годится.



Я думаю, что «Юнайтед» улучшил свою игру в последние недели, достойно отыграв дома против «Челси» в минувшие выходные. Они должны набрать максимум очков в Западном Йоркшире, если хотят иметь какой-либо шанс попасть в топ-4».

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер разгромит худший клуб АПЛ «Терьеры» потерпели восемь поражений подряд с общим счётом 5-24.