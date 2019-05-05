Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 36-го тура Серии А

«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 36-го тура Серии А
Ставки

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 36-го тура Серии А сезона-2018/19 «Лацио» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.70

«Центральная игра итальянского тура с точки зрения борьбы в таблице. «Аталанта» находится в четвёрке, и чтобы закрепить успех, нужно, конечно, обыграть «Лацио» в Риме, но это будет сделать крайне-крайне сложно. Плюс сил у бергамасков, как мне кажется, не так много, игроков мало, а у них ещё Кубок Италии параллельно идёт — они в финал вышли.

Поэтому я думаю, что будет непросто, но, возможно, Х2 — «Аталанта» не проиграет. Это было бы очень красиво».

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент