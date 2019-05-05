«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 36-го тура Серии А

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 36-го тура Серии А сезона-2018/19 «Лацио» — «Аталанта».



Ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.70



«Центральная игра итальянского тура с точки зрения борьбы в таблице. «Аталанта» находится в четвёрке, и чтобы закрепить успех, нужно, конечно, обыграть «Лацио» в Риме, но это будет сделать крайне-крайне сложно. Плюс сил у бергамасков, как мне кажется, не так много, игроков мало, а у них ещё Кубок Италии параллельно идёт — они в финал вышли.



Поэтому я думаю, что будет непросто, но, возможно, Х2 — «Аталанта» не проиграет. Это было бы очень красиво».



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