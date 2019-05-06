«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата» на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Лестер». Встреча в Манчестере начнётся сегодня, 6 мая, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 2.09, победа «Манчестер Сити» с форой «-2» за 1.82.



«Лестер Сити» уже довольно давно ни на что не претендует в текущем сезоне, однако команда продолжает бороться и радовать своих фанатов. Около недели назад «лисы» разнесли дома «Арсенал» со счётом 3:0, и теперь именно Брендан Роджерс, как бывший тренер «Ливерпуля», может подарить чемпионство красным своеобразным способом.



Гостям придётся обойтись без Амарти, Гвардиола не сможет рассчитывать на де Брёйне и Браво, близок к восстановлению Фернандиньо. Обе команды получили солидное время на отдых по меркам АПЛ, поэтому проблем с физическим состоянием быть не должно, даже несмотря на концовку сезона.



Разумеется, котировки аналитиков с явным уклоном в сторону «Манчестер Сити», однако парочка интересных вариантов в пользу хозяев ещё доступна за приличные коэффициенты. Например, за 2.09 идёт сухая победа коллектива Хосепа Гвардиола, а за 1.82 фора «-2» на действующих чемпионов Англии.



Да, в личных встречах «лисы» поражают ворота «Ман Сити» на протяжении четырёх матчей, однако в концовке сезона Гвардиола стал необычайно осторожен. В прошлом туре Хосеп выпустил пятого и даже шестого защитника на последних минутах матча с «Бёрнли», хотя по воротам Эдерсона так и не нанесли ни одного удара в створ.



После сумасшедшей феерии с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» перестал пропускать, а в соперниках помимо упомянутого «Бёрнли» были те же «шпоры» и «МЮ». Команда Гвардиолы всё ещё контролирует мяч с сумасшедшим процентом, но владение используется уже по большей части в качестве страховки от атак противника.



Брендан Роджерс сейчас в основном занят строительством команды на будущее и определением костяка на следующий сезон. «Лисы» порой чередуют яркие матчи с провальными, но в предстоящем поединке Варди и компания попадут под настоящий каток».

«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз: Гвардиола приблизится к титулу «Манчестер Сити» побеждает всухую в трёх последних матчах, Гвардиола нацелен на результат.