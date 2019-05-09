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«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Испании

«Валенсия» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги Европы в Испании
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Арсенал». Начало встречи 9 мая 2019 года запланировано на 22:00 мск.

Ставка: «Валенсия» выйдет в финал за 3.60.

«Вообще, «Арсенал» прошёл дальше во всех 27 европейских противостояниях, в которых он начал с победы в два гола в первой встрече. Но я боюсь за «канониров» на «Месталье» и считаю, что гол «Валенсии» на «Эмирейтс» может оказаться решающим.

«Канониры» проиграли четыре предыдущих выездных матча в европейских соревнованиях в Испании, а хозяева сильны на родной земле. Унаи Эмери выиграл последние 18 матчей в Лиге Европы, но «Арсенал» остаётся уязвимым в обороне, и я думаю, что хозяева сделают достаточно, чтобы добраться до Баку».

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