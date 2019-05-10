Россия — Норвегия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

10 мая сборная России по хоккею проведёт свой 1-й матч на ЧМ-2019. Соперник команды Ильи Воробьёва — сборная Норвегии. Начало встречи — в 17:15 мск.



Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.03. Это примерно 91% вероятности. Сделать ставку на сборную Норвегии можно за 25.00 (4%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 19.00 (5%).



Шансы России победить с учетом овертайма и буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.01. На норвежцев можно поставить за 15.00.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 7 шайб, можно за 1.85. На ТМ 6.5 шайбы можно поставить за 1.95.



Наиболее вероятный исход встречи, по оценке аналитиков, — победа сборной России со счётом 5:1 (коэффициент 13.00).



Россия и Норвегия на первом этапе турнира сыграют в группе B вместе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией и Австрией.