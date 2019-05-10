«Локомотив» – «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 28-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 10 мая и начнется в 19:00 мск.



Ставка: победа «Локомотива» во 2-м тайме за 2.00.



«Одной из ставок я взял победу «Локомотива» во 2-м тайме по следующей причине: «Локомотив» команда опытная, в первой половине встречи раскачивает своего соперника, а после перерыва дожимает. Вообще, «Локо» по сравнению с началом сезона сильно прибавил. В атаке у «железнодорожников» много хороших исполнителей. В прошлом туре команда Семина допустила осечку. Думаю, необходимая работа над ошибками была проведена, и «Локомотив» не оступится второй раз подряд», — сказал Ловчев.