Букмекеры назвали шансы «Челси» и «Арсенала» выиграть Лигу Европы

9 мая определилась пара финалистов Лиги Европы. Как и в Лиге чемпионов, финал будет чисто английским: «Челси» против «Арсенала».



По оценке букмекеров, больше шансов выиграть турнир имеет команда Маурицио Сарри. Поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует вероятности 56%. Сделать ставку на то, что Лигу Европы сезона-2018/19 выиграет «Арсенал», можно с коэффициентом 2.15 (44%).



В 1/2 финала «Челси» лишь в серии пенальти сломил сопротивление немецкого «Айнтрахта» (1:1, 1:1, 4:3 в серии пенальти). «Арсенал» же оказался сильнее испанской «Валенсии» и на своём поле, и на выезде (3:1, 4:2).



Финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2018/19 состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.