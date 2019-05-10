Чехия — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2019 между сборными Чехии и Швеции. Встреча начнётся в 21:15 мск 10 мая.



Ставка: ничья в основное время за 4.60.



«Я думаю, Чехия поборется в этом противостоянии. Чехия может выиграть в первой игре у Швеции, потому что шведы еще не будут в тонусе, а на чешской стороне будут зрители. Играют в Братиславе, и для чехов это, можно сказать, домашняя арена, потому что туда приедут много чешских болельщиков, и они будут гнать команду вперед.



Вратари не слишком опытные у Чехии. Это относится и к Бартошаку, и к Коваржу. Думаю, первую игру будет стоять Бартошак, потому что в недавнем матче в рамках Евротура стоял именно он и не пропустил шайб, а Чехия выиграла ту встречу. Прошедший сезон он играл в «Витковице», но уже официально перешел в «Тршинец».



Фаворита в этом матче выделить сложно. В ходе чемпионата шведы будут добавлять и, скорее всего, опередят чехов в группе, но сейчас, в первом матче чемпионата, чехи должны взять очки.



Считаю, что матч получится нерезультативным. Шведы с 2017 года не проигрывают на ЧМ, поэтому поставлю на ничью – 1:1 или 2:2», — сказал Вуйтек.