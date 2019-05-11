«Боруссия» Дортмунд — «Фортуна»: прогноз Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 33-го тура чемпионата Германии сезона-2018/19 «Боруссия» Дортмунд — «Фортуна».



Ставка: тотал меньше 4 голов за 1.76



«В прошлом туре «Боруссия» не смогла обыграть «Вердер», хотя вела в ходе матча — 2:0. У «Боруссии» серьёзные проблемы. До игры с «Вердером» Дортмунд проиграл в рурском дерби. Потерял Ройса, потерял Фольфа. Они не сыграют против «Фортуны». Это серьёзные потери, в первую очередь Ройс. Как без него атаковать? Конечно, есть кому забивать, но Ройс — это лидер команды, поэтому у «Боруссии» могут возникнуть трудности, психологические в том числе.



Сейчас оказывается давление на команду. Второй круг она не то чтобы провалила, но провела не так стабильно, как первый, упустив то небольшое преимущество, которое было перед «Баварией». Мне кажется, что дортмундцы могут эмоционально не выдержать давления. Я не думаю, что игра может получиться яркой, открытой и результативной. Хотя статистика говорит о том, что «Боруссия» много забивает и пропускает, как и «Фортуна».



Вообще, «Фортуна» — это сюрприз второго круга. Функель смог сплотить команду. В первом круге она шла очень слабо. Казалось, что может вылететь. Но сейчас она в середине турнирной таблице и никаких турнирных задач не решает.



В первом круге, как мы помним, «Фортуна» обыграла «Боруссию» со счетом 2:1. Если брать статистику последних четырёх встреч между командами, то проходила ставка «меньше 4 голов». Сейчас за эту ставку дают 1,75. Этот вариант вполне можно выбрать. Во-первых, «Боруссия «будет оглядываться на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг», хотя зачем это делать: у «Баварии» преимущество и просто нужно надеяться на то, что она проиграет. Об этом говорит и Люсьен Фавр. Дортмунду нужно самому решать свою задачу — выигрывать в двух оставшихся матчах и надеяться на чудо, что «Бавария» оступится в двух оставшихся матчах».