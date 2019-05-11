Букмекеры назвали возможных преемников Кононова на пост тренера «Спартака»

Согласно мнению аналитиков, в московском «Спартаке» может произойти смена тренера до 1 сентября 2019 года. С Олегом Кононовым красно-белые вылетели из Кубка России, а по итогам РПЛ рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон.

Тем не менее на данный момент у нынешнего наставника «Спартака» высокие шансы сохранить пост. Если руководство красно-белых оставит Олега Кононова на прежней должности, то сыграет ставка за 1.55 (вероятность 60%). Обратный исход оценён коэффициентом 2.30 (40%).

В случае принятия московским клубом решения о смене главного тренера к числу наиболее вероятных кандидатов букмекеры относят Валерия Карпина (коэффициент 4.0), Станислава Черчесова (7.0), Андрея Тихонова (7.0) и Вадима Евсеева (8.0).

Среди потенциальных соискателей в списке аналитиков также значатся Дмитрий Парфёнов (коэффициент 10.0), Леонид Слуцкий (15.0), Рафаэль Бенитес (30.0), Эрнесто Вальверде (30.0), Дженнаро Гаттузо (40.0), Жозе Моуриньо (50.0) и Арсен Венгер (100.0).

Шансы Массимо Карреры вернуться на пост главного тренера «Спартака» к 1 сентября 2019 года оцениваются достаточно низко. Если руководство красно-белых снова доверит команду итальянскому специалисту, принесшему долгожданное чемпионство, то сыграет коэффициент 10.0.

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