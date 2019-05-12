«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Александра Елагина на матч 38-го тура АПЛ

Известный телекомментатор Александр Елагин дал прогноз и сделал ставку на матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–1,5) за 1.86



«В заключительном, 38-м туре английской Премьер-лиги у „Ливерпуля“ есть возможность стать чемпионом страны, спустя очень много лет после последней победы. Однако не всё так просто. Не всё зависит от самих мерсисайдцев, ведь им нужна ещё и осечка лидирующего в турнирной таблице „Манчестер Сити“.



Соперником „Ливерпуля“ в последнем туре станет довольно крепкий „Вулверхэмптон“, который стал одним из главных открытий текущего английского сезона. Тем не менее в пользу мерсисайдцев говорят сразу несколько факторов. Уверен, что красные выйдут фантастически мотивированными и будут бороться до самого конца.



К тому же на родном „Энфилде“ „Ливерпуль“ не проигрывает в рамках национального чемпионата уже больше двух лет. Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа составляет уже 38 матчей. Шесть последних домашних поединков в АПЛ завершились победами мерсисайдцев с разгромным общим счетом 21:3. Именно поэтому мне кажется, что хозяева поля должны уверенно побеждать. Исходя из этого, ставлю на победу „Ливерпуля“ с форой (–1,5)».