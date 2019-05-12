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«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании
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Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 37-го тура Примеры «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: ничья за 3.64

«В чемпионате Испании уже совсем близка концовка сезона. Конечно, многие клубы уже обеспечили себе нужные результаты и выполнили все задачи, однако есть и команды, которым очень нужно биться за еврокубки или выживание. Поэтому матч предпоследнего тура Примеры между “Атлетико” и “Севильей” обещает стать довольно интересным зрелищем.

“Севилья” как раз относится к числу клубов, которые продолжают борьбу за вакантные место в еврокубках. Севильцы уже практически обеспечили себе путевку в Лигу Европы, однако по результатам последних лет видно, что команда уже не удовлетворяется этим турниром. За единственную оставшуюся путевку в Лигу чемпионов сражаются сразу три клуба — “Хетафе”, “Валенсия” и “Севилья”, поэтому в матче с “Атлетико” севильцы будут настроены по полной программе.

Мадридцы традиционно удачно действуют на домашнем “Ванда Метраполитано”, однако в концовке сезона они не очень мотивированы. Но при своих зрителях они не позволят себе проиграть, поэтому отличным вариантом в грядущей игре видится ничья».

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