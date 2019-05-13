США — Финляндия: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2019 по хоккею

13 мая сборная сборные США и Финляндии сыграют на ЧМ-2019 по хоккею. Начало встречи — в 17:15 мск.



Поставить на победу американцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 3.50 (27%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.15 (18%).



Шансы США победить с учётом овертайма и буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.45. На страну Суоми можно поставить за 2.75.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.00. На ТМ 5.5 шайбы можно поставить за 1.80.



Наиболее вероятный исход встречи, по оценке аналитиков, — ничья 2:2 (коэффициент 13.00).



Финляндия набрала максимум очков в первых двух матчах: сначала хоккеисты Суоми обыграли Канаду (3:1), а затем Словакию (4:2). Американцы начали турнир с поражения от Словакии (1:4), а затем разгромили Францию (7:1).