Россия – Чехия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Чехии. Игра состоится в понедельник, 13 мая, в Братиславе на арене «Ондрея Непелы».



Ставка: победа России в основное время за 1.60.



«Игра будет равная. Сомневаюсь, что команды на двоих забросят более трех шайб, максимум пяти. С чехами будем играть в откат и, считаю, победим их. Если и выиграем, то в одну шайбу. Давайте попробуем взять точный счет: либо 3:2, либо 2:1 в нашу пользу. Мы в очередной раз должны себя показать и не опозориться. В открытую играть никто не будет, потому как с такой сборной в открытую играть тяжело. Защита у нас не очень хорошая. И она, я считаю, всегда у нас была такой нехорошей, сыгранности нет. Счет большой роли не играет, сама эта игра, думаю, тоже. Однако мне кажется, что все равно выиграем, так как ребята будут стараться, давить.



Турнир только начался, никто не хочет получать травмы, а в таких матчах и с такими соперниками возможно все. Это и по игре будет видно. На ворота особо никто не полезет. Чехи, видимо, хотят воспроизвести «красную машину», но сделать это у них точно не получится. Россияне победят в основное время, потому как чехи просто не готовы с нами играть и психологически, и в целом.



В нашей команде целый вагон мастеров, они будут перекрывать всех чехов. Да, у нас обычно проблемы в играх с чешской сборной, но в этот раз все должно получиться. С чехами надо играть от и до, тогда проблем точно не будет. Вот взять даже реальный пример: ведем, например, 2:0, и все – бросаем играть, после чего получаем две, три, четыре шайбы и, конечно, проигрываем. А чехи – те же самые словаки. Была же раньше сборная Чехословакии. У чехов сейчас, в принципе, совсем другая система игры, а у нас жизненная проблема имеется. Какой бы ни был состав, кто бы ни играл – надо ломать систему чехов. Раньше это работало, а сейчас появились проблемы. Мои ставки будут: на победу сборной России в основное время, а также на тотал меньше 5,5 шайбы», — сказал Кожевников.

