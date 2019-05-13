Россия – Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Чехии. Игра состоится сегодня, 13 мая, в Братиславе на Арене имени Ондрея Непелы.

Ставка: Чехия не проиграет в основное время за 2.50.



«Если бы я давал прогноз до первого матча, то поставил бы на Россию. Но сейчас я готов поменять мнение о нашей сборной. Чехи играли хорошо в первой игре со Швецией. Игра Чехия стала приятной неожиданностью. Их катание и их желание бороться было на высшем уровне, поэтому в этом матче у меня фаворит Чехия. Шведы и чехи провели очень эмоциональный матч. Чехи очень хорошо провели первый период, в начале второго из-за собственных ошибок пропустили две быстрые шайбы и очень долго оправлялись после этого, но в целом матч был отличным. Правда, можно сказать, что судьи немного помогли нашей сборной. 3-й гол Чехии в начале третьего периода, как мне кажется, был забит с нарушением правил, игрок сборной Чехии находился в площади ворот. И в концовке судья не удалил чеха за удар клюшкой по лицу, а ещё в одном моменте придумал нарушение для шведов. Но тем не менее Чехия играла отлично и заслуженно выиграла.



Чехия играла очень быстро. Доставка шайбы в штрафную соперника после отбора была очень быстрой. Очень понравился защитник Гронек, умный игрок, хорошо думает головой, видит площадку, знает, кому отдать пас, хорошо разыгрывал большинство, отличный молодой игрок. 4-й гол Врана забил с его передачи. А в матче с Норвегией он уже и голами отметился.



Что касается России, то они в первом матче с Норвегией, как мне показалось, играли без эмоций, без борьбы, на классе, отлично реализовывали большинство. Правда, всё большинство реализовала первая спецбригада во главе с Малкиным, Кучеровым и Дадоновым. А вот как выглядит вторая, мы смогли увидеть только раз, но это было не слишком удачно. В матче было практически одинаковое количество бросков. Россияне не тратили сил, за счёт высокого класса игроков реализовали моменты. Что может показать Россия в равных составах и с сильным соперником, это пока вопрос. Матч с Чехией будет первым серьёзным матчем для звёздного состава россиян.



По первым играм, думаю, Чехия должна быть сильнее, но россияне совершенно с другими эмоциями подойдут к этой игре, нежели к матчам с Норвегией и Австрией. Будет очень интересный матч, будет борьба до конца, и думаю, что это игра может стать самой лучшей, по крайней мере на групповом этапе чемпионата мира, Чехия играет практически дома, мы уже увидели как полный стадион в Братиславе более за сборную Чехии. Также будет и во всех матчах. Но я поставлю более аккуратно, что Чехия не проиграет. У букмекеров явный фаворит Россия, поэтому за хороший коэффициент можно подстраховаться», — сказал Вуйтек.