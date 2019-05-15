Россия — Италия: букмекеры оценили шансы команд в матче ЧМ-2019 по хоккею

15 мая сборные России и Италии сыграют на ЧМ-2019 по хоккею. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.01. Это примерно 97% вероятности. Сделать ставку на сборную Италии можно за 80.00 (1%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 50.00 (2%).



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 8 шайб, можно за 1.80. На ТМ 8 шайб можно поставить за 2.00.



Вероятность того, что сборная Италии забросит свою первую шайбу на турнире в ворота Андрея Василевского, эксперты оценили коэффициентом 3.50.



Россия пока идёт без потерь: команда Ильи Воробьёва обыграла Норвегию (5:2), Австрию (5:0) и Чехию (3:0). Сборная Италии проиграла Швейцарии (0:9), Швеции (0:8) и Латвии (0:3).