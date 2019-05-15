«Арсенал» — «Урал»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка России

В ответном матче 1/2 финала Кубка России сыграют «Арсенал» и «Урал». Встреча состоится сегодня, 15 мая, начало — в 19:00 мск.



Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.85. Это соответствует вероятности 49%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.70 (23%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.40 (28%).



Сделать ставку на то, что в финал выйдут екатеринбуржцы, можно за 1.48. За 2.65 можно поставить на выход в финал команды Игоря Черевченко.



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.35. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.58. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.13. За 1.64 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



Первый матч в Екатеринбурге завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.