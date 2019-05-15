«Аталанта» — «Лацио»: котировки на финальный матч Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии сыграют «Аталанта» и «Лацио». Встреча состоится сегодня, 15 мая, начало — в 21:45 мск.
Поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 37%. Шансы куба из Бергамо выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.75 (35%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.35 (28%).
Сделать ставку на победу «Лацио» с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.83. Поставить на триумф «Аталанты» можно с коэффициентом 1.97.
Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.80. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.00. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.
По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).
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