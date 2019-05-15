«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/2 финала Кубка России

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка России сезона-2018/19 «Ростов» — «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск сегодня, 15 мая.



Ставка: «Ростов» выйдет в финал за 1.70.



«Ростову» надо спасать сезон, я думаю, это хороший шанс для этого. Недавняя встреча этих соперников в чемпионате России оставила двоякое впечатление. Похоже, что в первом тайме шансы были равны, «Ростов» даже выглядел хорошо, но концовка была смазана. Матч с «Краснодаром» тоже был неплох.



«Локомотив», думаю, должен выйти в финал, если объективно говорить. Но нужен ли он команде, если она и так уже почти вышла в Лигу чемпионов? Здесь именно этот расклад считаю верным. И, исходя из него, считаю, что шансы «Ростова» оказаться в финале высоки. Мотивация у команды Карпина выше», — сказал Бышовец.