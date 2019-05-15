Ninjas in Pyjamas — mouz: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

15 мая состоится киберспортивный матч полуфинала ECS Season 7 Europe Week 4 между командами NiP и mouz.
Ставка: победа mouz за 1.90.
Ninjas in Pyjamas находятся на 6-м месте в топе по версии сайта hltv. На прошедшем BLAST Pro Series Madrid 2019 шведский коллектив занял 3-е место. И вроде бы парни обыгрывают хорошие команды, поднялись до топ-6 мира, но всё ещё сила данного коллектива под сомнением. В рамках ECS Season 7 Europe Week 4 «ниндзя в пижамах» уже обыграли коллектив Epsilon со счётом 2:0. Однако игровая форма Epsilon в данный момент просто ужасная, и этот матч вообще ничего не показывает, тем более не показывает, насколько хороши сейчас NiP.
Mousesports расположились на 12-й строчке мирового рейтинга И что-то мне подсказывает, что совсем скоро они войдут в топ-10. Да, после того как состав был собран, парни покинули тир-1 турниры и ушли играть на более «дешёвые». Но шаг за шагом «мышки» прогрессировали, и вот они уже доходят до 5-6-го места на IEM Sydney 2019. В команде есть два жёстких игрока с AWP, это Chris «chrisJ» de Jong и Özgür «woxic» Eker; два молодых хороших рифлера — Robin «ropz» Kool и David «frozen» Čerňanský. И что важно, у команды есть очень опытный капитан — Finn «karrigan» Andersen.
Коэффициенты на исход данного матча практически ровные, с небольшим перевесом в сторону NiP. Не мудрено, ведь команды поделили между собой 5-6-е место на IEM Sydney 2019, а NiP находятся выше по рейтингу. Я считаю, что матч действительно будет зрелищным. Но всё же я поставлю на победу коллектива mousesports, так как в них верится больше. Идеальный момент, чтобы обыграть таких вялых NiP, и показать миру, что «мышки» готовы врываться на топовые турниры и сражаться на равных с лучшими командами мира.
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