«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка Италии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Кубка Италии сезона-2018/19 «Лацио» — «Аталанта». Встреча состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 21:45 мск.



Ставка: победа «Лацио» и обе забьют за 4.15.



«За редким исключением, в последнее время это обильно голевые матчи. «Аталанта» дома против «Лацио» играет неровно, как и «Лацио» дома против «Аталанты». Поэтому это матч достаточно равных по классу соперников.



Но римляне в последних матчах Кубка Италии довольно неплохо играют в обороне. И поэтому я бы попробовал поставить на победу римлян со счётом 2:1. Мне кажется, что «Лацио» выиграет, но «Аталанта» забьёт. И верховая игра с перевесом хозяев в один мяч», — сказал Казаков.