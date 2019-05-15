«Лацио» — «Аталанта»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка Италии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Кубка Италии сезона-2018/19 «Лацио» — «Аталанта». Встреча состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 21:45 мск.
Ставка: победа «Лацио» и обе забьют за 4.15.
«За редким исключением, в последнее время это обильно голевые матчи. «Аталанта» дома против «Лацио» играет неровно, как и «Лацио» дома против «Аталанты». Поэтому это матч достаточно равных по классу соперников.
Но римляне в последних матчах Кубка Италии довольно неплохо играют в обороне. И поэтому я бы попробовал поставить на победу римлян со счётом 2:1. Мне кажется, что «Лацио» выиграет, но «Аталанта» забьёт. И верховая игра с перевесом хозяев в один мяч», — сказал Казаков.
- 16 мая 2019
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:07
- 15 мая 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:30
- 14 мая 2019
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент