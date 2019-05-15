Германия – Словакия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Германии и Словакии. Игра состоится сегодня, 15 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Словакии в основное время за 1.65.



«Вот и настал черёд хозяев, должны они всё-таки победить в этом матче. Уверен, что они смогут в этой игре добиться своего. Немцы тоже достаточно неплохо разыгрались, и им важна любая победа в любом матче, однако словаки своей техничностью могут немцев задавить. Если у них всё будет получаться, тогда они одолеют своего сегодняшнего соперника.



Будет очень упорный матч. Я думаю, что сборная Словакии сможет победить Германию с преимуществом в две шайбы, но не более. В любом случае для победы будет достаточно перевеса и в одну шайбу, но запас так или иначе хоть и небольшой, но должен быть, чтобы спокойно довести матч до победного конца, а не плакать, как это было в матче с канадцами, когда решающую шайбу они пропустили за 1,8 секунды до финальной сирены. Какой упорный был матч – до последнего момента счёт был 5:5. Игра всё время шла очень ровно, но в конце немного словакам не повезло. Таким образом, в этом матче очки им как воздух нужны», — сказал Кожевников.